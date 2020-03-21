إذا كنت تعاني من 3 أمراض محددة، فأنت مطالب بالتقيد عاجلا وأكثر من أي شخص آخر بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فعدوى «كورونا» التي قد تقتحم أجساد من يعانون من هذه الأمراض تجعلهم أكثر عرضة للوفاة من غيرهم -لا سمح الله-.

التحذير الشديد هذه المرة لم يكن من الصين البؤرة الأولى لظهور«كورونا»، بل جاء من الدولة التي أصبحت «البؤرة الثانية»، إيطاليا التي خرج الوباء فيها عن السيطرة، وشهدت تسجيل 4032 وفاة حتى أمس (الجمعة) منها وفاة 627 شخصا في 24 ساعة الماضية فقط، وفق ما أعلنته السلطات.

ووفقا لموقع «RT»، قالت السلطات إنه تم تسجيل 4760 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 47.021 مصابا، شفي منهم 5129.

كما قد عانى أغلب ضحايا «كورونا المستجد» في إيطاليا من 3 أمراض قبل الإصابة بالفايروس، إذ كشفت المعطيات أن الغالبية العظمى من المتوفين عانت من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 75% من إجمالي الضحايا، وحل في المرتبة الثانية المصابون بمرض «السكري»، فيما حل مرضى القلب في المرتبة الثالثة، وذلك بحسب ما بينته دراسة أجراها المعهد الوطني للصحة في إيطاليا ونقلها موقع «RT».

وأضاف الموقع أن الدراسة أشارت إلى أن متوسط عمر المتوفين بلغ (63 عاما).