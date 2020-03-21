لليوم الثالث على التوالي، لم تسجل السبت في الصين أي إصابة محلية جديدة بفايروس كورونا المستجد، لكن السلطات الصحية أعلنت 41 إصابة إضافية «مستوردة» وهو رقم قياسي ليوم واحد حتى الآن.

وفي الإجمال، بلغ عدد الإصابات «المستوردة» من خارج الصين 269.

ولتفادي أن يوجد هؤلاء المصابون خارج منازلهم وينقلوا العدوى التي تمت السيطرة عليها إلى حدّ كبير في الصين، فرضت السلطات حجراً صحياً على كل الوافدين إلى الأراضي الصينية.

وبالمقارنة مع فبراير حين كانت الإصابات اليومية بفايروس كورونا المستجد بالآلاف، تمت السيطرة عملياً على الوباء في الصين حيث ظهر المرض للمرة الأولى.

وسجلت الصين 81 ألف إصابة بالإجمال، لا يزال 6013 منهم مرضى، وفق السلطات الصحية.

وانخفض عدد الوفيات أيضاً بشكل كبير في الصين، مع الإفادة عن سبع وفيات فقط السبت في مقاطعة هوباي مركز انطلاق الوباء.

وفاق عدد الوفيات في إيطاليا الذي تجاوز أربعة آلاف حتى الآن، عدد الوفيات بالفايروس في الصين (3255).

ورحبت منظمة الصحة العالمية الجمعة بالجهود التي بذلت للتصدي للفايروس في ووهان، المدينة الكبيرة الواقعة في وسط الصين، حيث ظهر فايروس كورونا المستجد في ديسمبر.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم غيبريسوس «ووهان تعطي الأمل لبقية العالم بأنه يمكن عكس حتى أخطر الأوضاع».

وشخصت إصابة 250 ألف شخص حول العالم ووفاة 11 ألفاً جراء الفايروس.