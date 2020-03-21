أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم (السبت) تسجيل 17 حالة مؤكدة إصابتها بفايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال 24 ساعة الماضية في البلاد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 176 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إن حالة واحدة من الحالات مرتبطة بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي لكويتي، وأربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (ثلاث منها لكويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية اللبنانية).

وأضاف السند أن هناك ثلاث حالات مرتبطة بالسفر إلى سويسرا (وهي لكويتي ومقيم من الجنسية اللبنانية ومقيم من الجنسية الصومالية) وكذلك حالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية مصر العربية (وهي لكويتي).

وذكر أن هناك ثماني حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة (منها أربع حالات لكويتيين وحالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وحالتان لسيدتين من العمالة المنزلية من الجنسية الفلبينية وحالة واحدة لمقيم من الجنسية المصرية) ليرتفع بذلك مجموع عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 176 حالة.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق صباح اليوم شفاء خمس حالات مصابة بفايروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض إلى 27 حالة، وبذلك فإن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فايروس كورونا وصل إلى 149 حالة.

أما بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 5 حالات منها حالتان مستقرتان وثلاث حالات حرجة فيما بلغ عدد المسوحات المخبرية 16038 مسحة.

وعن مراكز الحجر الصحي فقد بلغ العددالإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي المؤسسي 584 شخصا وذلك بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفايروس.