رغم الحجر الصحي الذي اتخذته معظم دول العالم على المصابين أو المخالطين لمرضى مصابين بفيروس كورونا، وهذا لا يعني بالضرورة ان تفقد الشوارع حياتها، وهو ما حدث في برشلونة حيث يقيم عازف البيانو الموهوب البرتو جيستسو، الذي بث الفرح لجيرانه في الحي الذي يقطن فيه هذا الأسبوع من شرفة شقته بأدائه لأغنية سيلين ديون الشهيرة من فيلم تايتانيك ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على "انستغرام" بعنوان" تخيل"وشجع الجيران على الشرفات المحيطة من المباني السكنية وصفقوا أثناء الاستماع للعرض تعبيرا عن إعجابهم به.وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث حقق نحو ثلاثة ملايين مشاهَدة حتى الآن.