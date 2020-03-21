رغم الساعتين الفاصلتين بين توقيت السعودية وإيطاليا، ورغم أن مساء روما، تلك المدينة المنكوبة بداء كورونا لايزال مبكراً إذ تشير عقارب ساعتها إلى الحادية عشر مساء، إلا أن لون أنشطتها في تطبيق «سنابشات» يشير لهدوء الحركة والسكون فقد طغى على خريطتها اللون السماوي الفاتح، متضمنة حسابات قليلة التقطت بعضاً من المقاطع المنزلية ويبدو على أصحابها كثير من الحزن والدهشة والترقب، مما يؤكد أن ليلة السبت تمر رتيبة على سكان أكثر المدن صخباً في إجازة الأسبوع.

وفي مسح متزامن قامت به «عكاظ» على خريطة جدة في السنابشات كشفت حركة نشطة في شوارع جدة رغم أن التوقيت يشير للواحدة بعد منتصف الليل، ورغم التحذيرات المتكررة التي أشارت إليها الجهات المعنية.

فقد طغى اللون الأحمر على خارطة عروس البحر الأحمر ما يعكس حركة مستمرة في التقاطات الفيديو والصور المشاركة.

«عكاظ» اطلعت على بعض الأنشطة في المناطق النشطة والتي تركزت في أحياء الوسط من المدينة وأجزاء من شمالها، ورصدت بعض مرتادي المقاهي وعشاق القهوة والمتجولين بسياراتهم وبعض اللقاءات الشبابية في المنازل. فيما خلت الحركة في شواطئها الساحلية، كما رصدت عدد من الحسابات إغلاق المولات الكبرى وصورا تشير لخلو الحركة في مطار الملك عبدالعزيز.