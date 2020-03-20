أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الجمعة) وفاة حالتين بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن الأول مصاب من جنسية عربية قدم من أوروبا، ويبلغ من العمر 78 عاما، وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من جنسية آسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين وتمنياتها الشفاء لجميع المصابين، مؤكدة أن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة، وقالت إن الدراسات المتوفرة عن هذا المرض توضح أن نسبة الوفيات قد تصل إلى 3.6% وتزداد لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.