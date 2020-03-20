كشف ممرض بريطاني يعمل في خط المواجهة مع فايروس كورونا في إيطاليا، لصحيفة (الميرور) اللندنية، عما وصفه «صورة مروعة» للمرضى الذين يموتون بأعداد هائلة في البلاد.

وذكر (كونور مكاينش) للصحيفة بأنه يتم التعامل مع المرضى على أنهم «أرقام»؛ لأن الكثير منهم يأتون إلى المستشفيات المكتظة أصلاً بالمصابين بالوباء الجديد. وتحدث (مكاينش) بعد الانتهاء من نوبة ليلية مرهقة، قضاها بمستشفى (غافازني) في بيرغامو، شمالي إيطاليا، الذي يعالج فقط مرضى كورونا المستجد، قائلاً: «هناك تدفق لا نهائي من الناس الذين يعانون من الوباء».

وأضاف بأنه بمجرد وفاة مريض وإخراجه من الجناح، يتم استبداله على الفور بمريض آخر يقاتل من أجل حياته، كما ذكر بأن معدل الوفيات يرتفع بشكل كبير، وحالات الدفن تتم كل 30 دقيقة في مقبرة محلية.

يذكر أن إيطاليا هي الآن الدولة الأكثر تضررا بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات بسبب الوباء أعداد ضحايا الصين، حيث بلغت حصيلة الأرقام إلى الآن، أكثر من 3400 وفاة مع أكثر من 41.000 إصابة مؤكدة وسط حالة الإغلاق المفروضة في البلاد.