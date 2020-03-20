أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى، وقد يؤدي إلى وفاتهم.

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفايروس خلال الساعات الـ24 الماضية، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء، وبما يؤكد أنه يمكن دحر الوباء.

وأضاف، أنه في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفايروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها.

كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.