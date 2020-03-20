أكد لـ«عكاظ» استشاري مشارك مدير مكافحة العدوى والصحة العامة في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء الدكتور محمد نور همد محمود أن من أهم الاحترازات لمريض القلب تجنب الزحام والمخالطة.

وأرجع ذلك إلى أن معظم مرضى القلب يعانون من ضعف المناعة، لذلك لهم قابلية كبيرة لالتقاط عدوى الميكروب وخصوصا فايروس كورونا Covid-19 الذي يتميز بسرعة الانتقال والإصابة.

وأضاف أن من أهم الاحترازات أيضا غسيل اليدين بالماء والصابون أو المطهر الذي يحتوي على الكحول عند الملامسة المباشرة؛ لضمان نظافتهما وخلوهما من الفايروس، إضافة إلى الحرص على نظافة الأسطح بالماء والصابون.

ويضيف: من ذلك أيضا التغذية الجيدة المتوازنة مع الحرص على ممارسة رياضة المشي وتناول الفواكه الطبيعية الطازجة إذ إنها تقوي مناعة لمرضى القلب.

وأشار إلى أن من الأعراض التي تستدعي ذهاب مرضى القلب إلى المستشفى مباشرة هي الشعور بألم حاد في الجزء الأيسر من الصدر وضيق النفس المفاجئ، مضيفا أن من أعراض كورونا التي تظهر خلال 14 يوما وتستوجب على المريض التوجه إلى المستشفى عند شعوره بها هي: الحرارة العالية، السعال الجاف، الفتور الشديد، ضيق التنفس، مشددا على أنه إذا كان مخالطا لمصاب مؤكد بـ«كورونا» أو زار أحد الدول الموبوءة بالكورونا وشعر بأعراض يجب أن يبلغ ويعزل نفسه عل الفور.

واختتم بقوله: نصيحتي لمرضى القلب تجنب المخالطة والزحام ونظافة الأيدي باستمرار، والبقاء في المنازل بعيدا عن الازدحام، وعند الشعور بأي أعراض أن يعزلوا أنفسهم ويتواصلوا مع مركز 937 لتلقي العلاج مباشرة دون تأخير.