فيما علقت المملكة اليوم (الجمعة) نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت، ضمن خطواتها الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا، تزايدت الأسئلة حول ما إذا يشمل التعليق نشاط تطبيقات التوصيل.وفي قراءة متأنية لتفاصيل القرار، أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه يقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى ستقوم بحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية تتولى متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.