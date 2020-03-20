شبح كورونا سيلاحقك أينما كنت، وسينال منك في أي لحظة ما لم تتمكن من عزل نفسك عنه، وتقيه قدر الإمكان وبأبسط التفاصيل.بطاقة الصراف الخاصة بك، قد تجلب لك الوباء كما تجلب لك المال، عندما تضطر لتسليمها لعامل محطة البنزين أو المحاسبين في المتاجر، فيتناولونها منك لتمريرها على أجهزة الصرف وتتماس مع عدة أسطح.ولتفادي ذلك سيكون الحل متاحاً بين يديك ومن داخل سيارتك، إذ كشف شاب في مقطع فيديو متداول كيفية الدفع والنوافذ مغلقة بمجرد تقريب الجهاز من الزجاج المغلق وتمرير البطاقة عليه، وسيتم قبول العملية.«عكاظ» وقفت على هذه التجربة وعايشتها عن قرب، وتمكن المحرر من دفع قيمة البنزين بذات الطريقة، ما يعطي مؤشراً على إمكانية تعامل أصحاب المتاجر والصيدليات بذات الطريقة ومن خلف الزجاج حمايةً لجميع الأطراف. إذ تشير الدراسات إلى أن التعاملات المالية عبر تداول العملات النقدية وأجهزة السحب من أخطر أماكن نقل الفايروسات، ما يدعو إلى ضرورة تبني طريقة السحب عبر «الواي فاي» أو عن بعد، بدلاً من تداول البطاقة واضطرار حاملها للضغط على الأسطح. وفي دراسة سابقة، قال الدكتور ريتشارد هيستنغز المختص بالبيولوجيا الجرثومية إن نتائج الاختبار أظهرت أن الصراف الآلي شديد التلوث بالجراثيم، وبالتالي نقل ذلك إلى البطاقات المستخدمة فيها، موضحاً أن تلوثه لا يقل عن مستوى تلوث المرافق الصحية العامة القريبة من هذه الآلات. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن الدكتور هيستنغز أن الجراثيم التي اكتشفها فريقه من الخبراء على الصراف الآلي مماثلة لتلك الموجودة في المرحاض العام المعروف بكونه سببا من أسباب الأمراض البشرية السارية.