يحاول العالم لاهثاً إنهاء شهره الـ 3، بقلب يخفق بشدة، ويدٍ تخفي دهشة الشفتين المحبوستين، وأخرى تحاول تهدئة روعة نبضات داخل الصدر الحابس لأنفاسه، فالأحداث المتسارعة والمتطاردة التي بدأت في التحضير لمفاجآت العام الأكثر حدة منذ مطلع الألفية، 2020 الكبيسة الأولى في العقد الثاني من الألفية.وإذا كان مواليد العام 2000 شهدوا منذ ولاتهم أحداثاً عالمية عدة بدءاً من أحداث الـ 11 من سبتمبر، والجمرة الخبيثة، مروراً بالحرب على الإرهاب في السعودية، والربيع العربي، والعديد من الأحداث الأخرى، إلا أن ما حملته الأشهر الـ 3 الأولى من العقد الثاني للألفية الثالثة، حمل لهم ما لم تحمله الـ 19 عاماً الماضية، لتفتح الأحداث باب التساؤل بـ«ماذا بقي في جعبة 2020 حتى الآن؟»، والسؤال الذي لم يجد له العالم جواباً حتى الآن: «2020 ما الذي يحدث؟».أبرز أحداث العام2 ينايرقناة العربية والحدث تنعيان الزميلة الإعلامية نجوى قاسم.3 ينايرتحييد خطر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عن العالم.إندونيسيا تعاني من فيضانات خلفت 47 قتيلاً تعتبر الأسوأ منذ عام 2007.8 ينايرالحرس الثوري الإيراني ينفذ ضربات صاروخية قبل الفجر، ضد قاعدتين عسكريتين بهما قوات أمريكية في العراق.صاروخ إيراني يحطُّم طائرة رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 بُعيد إقلاعها بِفترةٍ قصيرةٍ من طهران، ومقتل جميع الرُكَّاب على متنها.11 ينايروفاة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد.12 ينايرثوران بركان تال في الفلبين.16 ينايرأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يؤدون اليمين أمام رئيس المحكمة العليا تمهيدا لبدء محاكمة الرئيس دونالد ترمب.18 ينايرإليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تعلن رسمياً إلغاء كافة الألقاب والامتيازات الملكية من الأمير هاري وزوجته ميجان دوق ودوقة ساسكس.20 ينايروفاة 3 أشخاص بفايروس رئوي مجهول وإصابة عشرات في مناطق عدة من الصين.21 ينايرالإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية أوَّل حكومة في تاريخ لُبنان مُكوَّنة من أكاديميين وأخصائيين، بعد استقالة الحكومة السابقة نتيجة الاحتجاجات الواسعة.22 ينايرانتشار سلالةٍ جديدةٍ من فايروس كورونا في الصين، مؤدياً لوفاة أكثر من 80 شخصاً، وإصابة أكثر من 2000 آخرين.23 ينايرالصين تغلق مدينة يقطنها 11 مليوناً في مركز انتشار فايروس كورونا.24 ينايرزلزال بقوة 6.7 درجة يضرب ولاية معمورة العزيز في شرق الأناضول في تركيا، ووفاة 22 شخصاً وإصابة المئات.26 ينايروفاة لاعب كرة السلة الأمريكي كوبي براينت إثر تحطم طائرته في كالاباساس في ولاية كاليفورنيا.28 ينايرالرئيس الأمريكي دونالد ترمب يُعلن في مؤتمرٍ إطلاق صفقة القرن، وسط استنكاراتٍ عربيَّة وإسلاميَّة ودوليَّة.31 ينايرالمملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي بعد 47 سنة من العُضويَّة، لتبدأ فترة انتقالية من 11 شهراً.منظمة الصحة العالمية تعلن أن فايروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وذلك مع ظهور حالات إصابة في دول أخرى غير الصين.5 فبرايرمجلس الشيوخ الأمريكي يُبرئ الرئيس دونالد ترمب من تهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.6 فبراير‏السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين إلى الصين.11 فبرايرمنظمة الصحة العالمية تطلب من جميع الدول أن تعتبر فايروس كورونا «العدو رقم واحد للبشرية»، وأن تبذل كل ما في وسعها لمكافحة الفايروس الذي سمي أخيراً «كوفيد 19»22 فبرايرالسعودية: تعليق سفر المقيمين إلى إيران بسبب فايروس كورونا.25 فبرايروفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 92 عاماً.27 فبرايرالسعودية تعلق الدخول للعمرة والسياحة بسبب انتشار فايروس كورونا.4 مارساستمراراً لجهود محاصرة كورونا وحفاظاً على السلامة.. تعليق العمرة مؤقتاً.5 مارسإغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة طوال فترة تعليق العمرة، في خطوة احترازية لتكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشرفين.إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم خوفاً من عدوى فايروس كورونا.7 مارسانهيار فندق للعزل الصحي في الصين، والعشرات من المرضى عالقون تحت الأنقاض.9 مارسمنظمة الصحة العالمية: خطر تحول فايروس كورونا المستجد إلى وباء بات حقيقياً.العراق يغلق مدينة النجف ويتخذ إجراءات لمواجهة فايروس كورونا.11 مارسأسعار النفط تهبط.13 مارسهيئة كبار العلماء تحرم على المصاب بكورونا شهود صلاة الجمعة والجماعة.14 مارسالسعودية تعلق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد.15 مارسدائرة الأوقاف الإسلامية: إغلاق المسجد الأقصى بسبب جائحة فايروس كورونا.16 مارسإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية في السعودية.17 مارس«كبار العلماء» تقرر وقف صلاة الجماعة بالمساجد باستثناء الحرمين.