أوقفت الجمارك السعودية اليوم (الخميس) تصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية، وذلك تنفيدا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا.

وعممت الجمارك على جميع منافذها الجمركية (البرية والبحرية والجوية) بهذا الإجراء، بعد إيقافها في 1 مارس تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من الفايروس التي تشمل (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه).

وأوضحت الجمارك أن إيقاف تصدير جميع هذه المنتجات والمستلزمات يأتي توفيرا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظا على الصحة العالمية.