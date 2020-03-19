أعلنت شركة أمريكية تصنيع جهاز اختبار قادر على الكشف عن فيروس كورونا المستجد في مدة قياسية لا تتجاوز 10 دقائق.

وقالت شركة «بيوامريكا» Biomerica إن اختبار الكشف عن الفايروس يتطلب فقط 10 دقائق باستخدام الدم من وخز الأصبع، ويبلغ ثمن الاختبار ذي الاستعمال الواحد 10 دولارات لكل مريض.

وبحسب موقع الشركة على الإنترنت، فإن اختبار الكشف عن الفايروس يمكن أن يجرى من قبل المهنيين المدربين في أي مكان مثل المطارات والمدارس والعمل ومكتب الطبيب، وقالت الشركة إنها بدأت إرسال عينات إلى وزارت الصحة في والوكالات الحكومية في عدد من البلدان في الشرق الأوسط وأوروبا ودول أخرى. ​

وكان فريق علماء من قسم العلوم الهندسية بجامعة أكسفورد ومركز أكسفورد سوتشو للبحوث المتقدمة طوروا اختبارا لفايروس كورونا المستجد يسمح بالتأكد من إصابة الشخص أو خلوه من الفايروس القاتل بسرعة أكبر.

من جهة أخرى، ​أعلنت شركة أمريكية توفير اختبارات منزلية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ابتداء من 23 مارس الجاري.

وقالت «إفريلويل» Everlywell إنها ستسوق اختبارا يمكن للناس أن يقتنوه مباشرة، بعد أن سمحت إدارة الغداء والدواء الأمريكية للمختبرات المعتمدة بتطوير وتوزيع الاختبارات في 29 فبراير الماضي.

ويمكن للناس طلب الاختبار على موقع الشركة، بعد الإجابة أولا على أسئلة حول صحتهم الأساسية والأعراض وعوامل الخطر الخاصة بالفايروس. ولا يزال من الضروري أن يصف الطبيب الاختبار للحصول عليه من قبل الشركة.

وإذا قرر طبيب أن يصف اختبارا، سترسل الشركة الاختبار الذي يبلغ ثمنه 135 دولارا في يومين (يمكن للعملاء دفع 30 دولاراً إضافياً لتلقي المجموعة بسرعة).

وتأتي المجموعة مع مسحة خاصة طويلة بما يكفي لأخذ عينات من الجزء الخلفي من منطقة الأنف والحنجرة، إلى جانب تعليمات حول كيفية ختم عينة المسحة لإرسالها مرة أخرى إلى الشركة.

وبعد حصولها على العينة، تتم معالجتها في واحدة من عدة مختبرات وافقت عليها إدارة الأغذية والعقاقير لإجراء الاختبار في جميع أنحاء البلاد في غضون 72 ساعة.

وتقول الشركة إنها سترسل النتائج بعد ذلك عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وقد ينصح الأطباء الناس بالعزل الذاتي حتى يحصلوا عليها.

وإذا كان الاختبار إيجابياً، تقدم الشركة أيضاً استشارة كاملة للتطبيب عن بعد مع واحد من نحو 200 طبيب يتم تضمينها في تكلفة الاختبار. كما يبلغ هذا الطبيب، في حال كانت النتيجة إيجابية، الإدارات الصحية المختصة في الولاية.