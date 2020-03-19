تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا عتبة 10 آلاف حالة مع تسجيل إصابة 10.999 شخصا ووفاة 20 كحصيلة إجمالية كما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم (الخميس).

وأحصيت نحو 2800 حالة جديدة في الساعات الـ24 الماضية كما أفاد المعهد المكلف بمتابعة الوباء. والمنطقة التي سجل فيها أعلى عدد إصابات هي منطقة رينانيا شمال فيستفاليا مع 3033 حالة.

كما سجلت 2155 حالة في بادن فورتمبيرغ و1692 في بافاريا أي 500 إصابة جديدة لكل مقاطعة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

ومساء (الأربعاء)، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمة إلى الألمان أنّ مكافحة فايروس كورونا المستجد تمثّل «أكبر تحد» تشهده ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، ودعت إلى احترام قواعد إبقاء مسافة بين الأفراد في بلد لم تفرض فيه بعد إجراءات العزل.

وكان خطابها بمثابة نداء أخير للشعب باحترام القواعد قبل فرض عزل كما حصل في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

والتوجه بأعداد كبيرة إلى الحدائق والأماكن العامة في الأيام الماضية رغم تحذيرات السلطات، دفع رئيس بلدية برلين مايكل مولر إلى التهديد بفرض حظر تجول أو إجراءات عزل في الأيام القادمة.