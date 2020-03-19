في الوقت الذي تتخذ فيه المملكة تدابير وقائية في كافة المواقع كإجرءات احترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، إلا أن البعض يتساءل عن حال البضائع التي تُباع عبر الـ«أونلاين» وكيف يُمكن ضمان عدم خطورتها في نقل الفايروس؟.

وحول ذلك، قال لـ«عكاظ» الأستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخصيري، إن الفايروس لا ينتقل عبر البضائع، لأنها وسط جاف، والفايروس يموت خلال 12 ساعة ولا يعيش أكثر من ذلك.

أما استشارية الأمراض المعدية الدكتورة مشيرة عناتي، فأكدت أنه ‏لا يوجد دليل على انتقال الفايروس عبر الطرود البريدية، ومن المستبعد أن يعيش الفايروس لفترات طويلة في ظروف مناخية مختلفة منذ التعبئة وحتى الوصول، لافتة إلى أنه كاحتياط احترازي وللراحة النفسية يمكن استخدام المعقمات لمسح الطرود ثم غسل اليدين بالماء والصابون.