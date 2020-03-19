أدان الاتحاد الدولي للطيران المدني (إياتا) المبادئ التوجيهية الجديدة للمفوضية الأوربية بشأن تطبيق نظام حقوق المسافرين.

وأعرب في بيان صحفي اليوم (الخميس) عن خيبة أمله في القرارات التي لا ترقى إلى الحد الأدنى الذي طلبته شركات الطيران، منتقدًا عدم الاعتراف بحق تعويض المسافر في حالة الإلغاء بسبب وباء كورونا وعدم الاعتراف بحق المسافر في سماح شركة الطيران بإعادة الحجز أو استرداد قيمته، فضلًا عن عدم الاعتراف بأن إلغاء السفر يعد حالة استثنائية بسبب حالة طوارئ وبائية، وكذلك عدم الاعتراف بحق المسافر الذي تقطعت به السبل بسبب قرارات إغلاق الحدود.

وأضاف الاتحاد أن المفوضية الأوروبية تقلل من شأن الأزمة التي تتعرض لها شركات الطيران في أوروبا، وكارثة نقص التدفق النقدي التي ضربتها، داعيًا الدول الأعضاء في المجلس الأوربي إلى التوصل إلى اتفاق ومراجعة اللوائح.