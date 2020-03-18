خلصت دراسة صينية حديثة إلى أن أصحاب فصيلة الدم O هم الأكثر تعرضاً للإصابة بفايروس «كوفيد-19»، إذ شكلت 34% من المصابين حول العالم، يليها أصحاب الفصيلة A، بنسبة 23%.وأكدت نتائج الدراسة التي أجريت في ووهان أن الصينيين أصحاب الفصيلة A سجلوا النسبة الأكبر من الإصابات في الصين بنسبة 41%، مقابل 25% لحاملي فصيلة O. بينما لم يتطرقوا لبقية الفصائل خلال بحث 2173 مصاباً بالفايروس بمن فيهم 206 متوفين نتيجة المرض، وقارنوا بياناتهم مع معلومات عن 3694 من أصحاء المدينة، غير أنهم لم يكشفوا سبب التباين في نسب الإصابات حسب فصيلة الدم.