أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين (الأربعاء) أن الصين ستُرسل أكثر من مليوني قناع واق للاتحاد الأوروبي، في وقت أصبحت أوروبا بؤرة وباء كورونا المستجدّ.

وأبلغ رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ رئيسة المفوضية الأوروبية في مكالمة هاتفية عن إرسال معدات طبية، حسب ما أعلنت فون دير لايين في مقطع فيديو نشرته على "تويتر".

وقالت «نتفق على واقع أن عملية مكافحة كورونا المستجدّ عالمية وعلينا مساعدة بعضنا في هذه الأوقات الصعبة. الصين لم تنسَ المساعدة التي قدمّتها لها المفوضية في كانون الثاني/يناير، عندما كانت مركز الوباء».