إثر سيل من أسئلة محرجة وجهها الفنان الإيراني أمير حسين روستمي على الهواء مباشرة، لحكومة بلاده التي فشلت في مكافحة كورونا ما أدى إلى تفشيه، قطعت قناة «زندة» البث المباشر للبرنامج الذي استضافه، تماشياً مع سياسة التعتيم التي تنتهجها طهران منذ بداية الأزمة. ووجه روستمي أسئلة عدة قال إنها تدور في ذهن 80 مليون إيراني، بينما حاول مقدم البرنامج تخفيف حدة تصريحاته التي أحرجت السلطات الإيرانية، ومع إصرار روستمي، قطعت القناة البث فجأة، وطردته من الاستوديو قبل عودة البث، حسبما أظهره فيديو انتشر على منصات التواصل، واتهمه متشددون بـ«إهانة أركان النظام»، ما يعرضه للمحاكمة والسجن.