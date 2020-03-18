في إطار السباق بين الدول للتوصل إلى لقاح يقضي على الوباء الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أسوأ أزمة صحية تواجه العالم، أقرت الصين أمس (الثلاثاء)، اختبار أول لقاح لفايروس كورونا.وأورد تقرير في صحيفة صينية أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة «كورونا».وكان باحثون من «مركز كيزر للأبحاث» في واشنطن، بدأوا أمس الأول (الاثنين) إجراء تجارب على 45 شخصاً، بإعطائهم جرعتين لمدة شهرين.وقالت الطبيبة ليزا جاكسون التي تشرف على تلك التجارب: «نحن فريق فايروس كورونا الآن. الكل يريد أن يفعل ما بوسعه في هذه الحالة الطارئة».ونقلت وكالة «فرانس برس» اليوم (الأربعاء)، أن شركة أدوية فرنسية عرضت دواءً مضاداً للملاريا لمعالجة 300 ألف مصاب بفايروس كورونا، بعد أن أظهر نتائج «واعدة» في معالجة مرضى الفايروس.