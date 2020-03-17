أعلنت شركة إيرباص خططا لوقف العمليات في مصانعها في فرنسا وإسبانيا لمدة 4 أيام مع اتساع نطاق أزمة فايروس كورونا من شركات الطيران المتعثرة إلى قطاع التصنيع.

وقالت إيرباص في بيان نقلا عن قناة «العربية» إن ذلك سيتيح وقتا كافيا لتطبيق معايير صحة وسلامة صارمة من حيث النظافة والتطهير وخلق مسافات وتحسين كفاءة العمليات في ظل ظروف العمل الجديدة.

وجاء توقف الإنتاج بعد أن نشرت رويترز حصريا أمس تقريرا ذكر أن الشركة أعدت خططا طارئة لإبطاء أو وقف الإنتاج إذا توقفت الأنشطة في فرنسا بسبب فايروس كورونا.

وفي منتصف التعاملات الصباحية، تراجعت أسهم إيرباص 7.1%، مقابل انخفاض بنسبة 1% في مؤشر (كاك 40)

الفرنسي للأسهم القيادية.