حكم على النائب الجمهوري السابق الأمريكي «دونكان هانتر» اليوم (الثلاثاء) بالسجن 11 شهرا، و3 سنوات من الإفراج المشروط، بتهم فساد ناجمة عن إساءة استخدامه أكثر من 200 ألف دولار في أموال حملته الانتخابية، وصرفها على عدد كبير من النفقات الشخصية، حسب ما ذكرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأمريكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «هانتر» اعترف بالذنب في ديسمبر الماضي بتهمة التآمر لإساءة استخدام أموال الحملة.

وقال النائب السابق خلال جلسة الاستماع إنه يتحمل المسؤولية الكاملة «عن أي قرش أنفقته أنا أو أي شخص آخر في حملتي».

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم إطلاق سراح «هانتر» تحت الإشراف لمدة 3 سنوات، ويجب عليه أن يشارك في برنامج لعلاج المخدرات والكحول، وسوف يتم إيواؤه في مكان ما في المنطقة الغربية من الولايات المتحدة.