وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة كافة لمجابهة خطر فايروس «كورونا» المستجد، واتخاذ الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

وأوضح المتحدث العسكري المصري عقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم (الثلاثاء) أنه وفقاً لهذه التوجيهات بدأت إدارة الحرب الكيميائية للقوات المسلحة المصرية باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس (كورونا) من خلال خطة تشمل الجامعات والمدارس وبعض المنشآت التى تتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، حيث قامت بتطهير وتعقيم الأماكن الإدارية والشوارع الداخلية والقاعات الدراسية والمدرجات والمعامل بجامعتي عين شمس والأزهر.

وقامت إدارة الحرب الكيميائية بدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم، بما يحقق ضمان سلامة وأمان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من احتماليات الإصابة بأي عدوى تنفسية.