أكدت البرازيل اليوم (الثلاثاء)، وفاة أول حالة بفايروس «كورونا» المستجد، في وقت أعلنت ولايتا ساو باولو وريو دي جانيرو حال الطوارئ، بسبب تفشي الوباء، فيما ندد الرئيس جايير بولسونارو بما وصفه بـ«هستيريا» بسبب الأزمة المتفاقمة.

وأعلنت السلطات أن المصاب الذي توفي في ساو باولو (62 عاما)، كان يعاني من مشاكل صحية.

وأفادت شبكة «غلوبو» التلفزيونية الإخبارية بأنه كان يعاني من داء السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وقال حاكم ساو باولو برونو كوفاش لمحطة «سي بي إن» الإذاعية: «للأسف، يظهر هذا الأمر مدى خطورة هذا الوباء، خلافا لما يعتقده البعض».

وأضاف الرئيس البرازيلي «يتّخذ بعض حكام الولايات تدابير ستلحق ضررا كبيرا باقتصادنا.. ليست المشكلة وجود تجمّعات هنا وهناك. علينا خفض الهستيريا».

وخلال المقابلة أعلن الرئيس البرازيلي أنه سيقيم «حفلة صغيرة» السبت للاحتفال بعيده الـ65، قائلا «الحياة تستمر»، على الرغم من توصيات الخبراء والأطباء بضرورة تجنّب التجمّعات.