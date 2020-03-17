دعت منظمة الصحة العالمية اليوم (الثلاثاء) لاتخاذ إجراءات عاجلة وعنيفة لمواجهة فايروس «كورونا» الجديد (كوفيد- 19) في منطقة جنوب شرق آسيا.

وأكد المدير الإقليمي لمنطقة جنوب شرق آسيا الدكتور بونام خيترابال سينغ، أن هناك حاجة عاجلة لتكثيف جهود الاحتواء، بعد تأكيد 8 بلدان من 11 دولة في منطقة جنوب شرق آسيا إصابات بالفايروس، مشيرا إلى وجود 177 حالة مؤكدة في تايلاند، وفِي إندونيسيا 134 حالة، والهند 125، وسريلانكا 19، وجزر المالديف 13 اصابة، وبنجلاديش 5 وحالة واحدة في كل من نيبال وبوتان.

ودعا سينغ إلى تكثيف الجهود للكشف عن حالات الإصابة ومن اتصلوا بها وتتبعهم وعزلهم، وتوجيه الاستجابة لإبطاء انتقال العدوى ووضع حد لتفشي المرض، كما نحتاج لآلية طوارئ واسعة، وتفعيل شبكة من المرافق الصحية والمستشفيات للفرز وتجنب الاكتظاظ وقت الطفرة، واختبار جميع الحالات المشتبه فيها، والاستعداد للاستجابة مع التطورات لوقف العدوى في أسرع وقت.