هل تتجدد إصابة المتعافين من كورونا؟ سؤال بات متداولا بكثرة مع انتشار الفايروس في أنحاء واسعة من العالم، «عكاظ» تقصت عن الإجابة من الدكتور أنور هاشم متخصص مناعة وفيروسات واللقاحات العلاجية بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، الذي أفاد أن كثيرا من الدراسات والتجارب تؤكد أن المتعافي من فايروس «كورونا» لايصاب به مرة أخرى.وأوضح أن المتعافي من الفايروس يكتسب مناعة قوية بعد الإصابة، وغالبا ما تحميه من الإصابة مرة أخرى، مبينا أن المنتكسين بالمرض والمصابين به مرة أخرى، قد لا يكونون تماثلوا للشفاء منه بنسبة 100%.وذكر الدكتور هاشم أن اكتساب المتعافي مناعة قوية لا ينطبق على كورونا المتجددة فقط، بل على كثير من الأوبئة ومنها متلازمة الشرق الأوسط (كورونا) وسارس، كاشفا أن تجارب أجريت أخيرا على قرود تماثلوا للشفاء تماما من كورونا المستجدة، وحين حاول العلماء حقنهم بالفايروس، لم يصابوا به، ما يؤكد أن المتماثلين للشفاء من كورونا فعليا لن يصابوا به مجددا.وبين الدكتور هاشم أن مجلة (nature) العلمية نشرت أخيرا بحثا يؤكد أن المتعافين من كورونا يطورون مناعة قوية بعد الشفاء، لافتا إلى أن البحث أوضح أن رجلا متعافيا تماما من فايروس «كورونا»، لم يصب به مرة أخرى، رغم إحاطته بكل الظروف التي ترفع احتمال تعرضه للإصابة.