عطلت الحكومة الأردنية جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة، ابتداءً من يوم غد (الأربعاء)، ولمدّة أسبوعين للتعامل مع فايروس كورونا المستجد.



كما قامت بمنع مغادرة المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المراكز والمجمعات التجارية، وتوقيف إصدار الصحف اليومية، إضافة إلى وقف التنقل والخروج من وإلى المحافظات الأردنية.



وقامت أيضاً بتعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وأعدت مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها والتأكيد على الأردنيين في الخارج بالبقاء في أماكنهم.



وعلقت الحكومة الأردنية عمل وسائل النقل الجماعي، مع البقاء على عمل الصيدليات والمراكز التموينيّة والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والمحروقات.