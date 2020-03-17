أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا إصابته بفايروس كورونا المستجد عبر تغريدة، موضحا أنه وضع نفسه في الحجر المنزلي من دون أن تظهر عليه أي أعراض بعد.



وغرد الممثل قائلا «ثبتت إصابتي بفايروس كوفيد-19. أنا في حالة جيدة ولم تظهر علي أي أعراض حتى الآن لكني عزلت نفسي منذ اكتشفت أنني قد أكون تعرضت للفايروس».



وأضاف الممثل البالغ 47 عاما «لازموا منازلكم وتحلوا بحس عملي» من دون أن يوضح البلد الموجود فيه راهنا.



وأرفق إلبا تغريدته بمقطع مصور يظهره إلى جانب زوجته سابرينا دور.



وأوضح في الشريط المصور «لم تخضع سابرينا للفحص وهي بصحة جيدة (..) أنا خضعت للفحص لأني كنت على تواصل مع شخص ثبتت إصابته» مشددا على ضرورة اتباع تعليمات النظافة والابتعاد عن الآخرين للقضاء على الوباء.



وقد اشتهر الممثل في عام 2002 من خلال المسلسل البوليسي «ذي واير» وقد حصل على وسام من الملكة إليزابيث الثانية العام 2015 وشارك في إنتاجات ضخمة في هوليوود من بينها «ثور» و«ذي أفنجرز».



وأدى كذلك دور بطل النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا نلسون مانديلا في فيلم «مانديلا: لونغ ووك تو فريدوم».



وطرح اسمه كثيرا لتولي دور العميل السري الشهير في سلسلة أفلام «جيمس بوند».