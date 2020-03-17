لجأت دور الأوبرا حول العالم للخيار الرقمي لتبقى على تواصل مع الجمهور، في ظل تفشي فايروس كورونا، وأصبحت تبث عروضها مباشرة على شاشات التلفزة والمنصات الإلكترونية.ففي فرساي الفرنسية، قدم قائد الأوركسترا فرانسوا كزافييه روث (السبت) مع فرقته عرضا في صالة الأوبرا الملكية، غاب عنه الجمهور، إلا أن التصفيق كان حاضرا في منازل المجبرين على البقاء في بيوتهم. واستطاع محبو بيتهوفن أن يستمعوا إلى أبرز سيمفونياته عبر محطة «ميتزو» التي نقلت العرض الملكي. ويبث منذ أيام، عازف البيانو الألماني الروسي إيغور ليفيت على «تويتر» فيديوهاته من منزله، لإسعاد نحو 60 ألفا من متابعيه. ومن غرفة الجلوس، غنت الميتزو سوبرانو الأمريكية جويس دي دوناتو (الأحد) برفقة المغني البولندي بيوتر بيزالا مقتطفات من أوبرا «ويرثر» لماسينيه مباشرة على «إنستغرام» و«فيسبوك»، فيما نشر في الوقت ذاته عازف الكمان رونو كابوشون مقطع فيديو على «تويتر» يعزف لحنا لدفوراك باستخدام تطبيق «نوماد بلاي» ترافقه فرقة أوركسترا افتراضية.بدورها، أعلنت قاعة «لا فيلارموني» في باريس أن كل حفلاتها السابقة متوافرة على تطبيق «فيلارموني لايف»، إضافة إلى زيارة افتراضية لمتحفها للموسيقى على موقعها الإلكتروني. كما أعادت أوبرا متروبوليتان في نيويورك بث إنتاجاتها مجانا على موقعها. بينما عرضت أوبرا فيينا وميونيخ «فالكيري» لفاغنر مباشرة لمدة 5 ساعات على موقعها، وأتاحت أوركسترا برلين الفلهرمونية مجانا خدمة «قاعة الحفلات الرقمية» التي عادة ما تكون مدفوعة.