نشرت منظمة الصحة العالمية، (السبت)، مقطع فيديو على حسابها في تويتر، تشرح فيه الطريقة المثلى للحماية من فايروس كورونا الذي أعلنته وباء قبل أيام. وتناول المقطع 6 خطوات بسيطة تمنع انتشار الفايروس، هي: غسل اليدين بانتظام، وتجنب ملامسة الأنف والفم، وتغطية الفم عند السعال، وتجنب الأماكن المزدحمة، والتزام البيت حال الشعور بتوعك أو حمى بسيطة أو حتى سعال خفيف أو صعوبة بالتنفس. واللجوء للرعاية الطبية مبكرا، ومتابعة المعلومات الصادرة عنها شخصياً. وأعلن مدير المنظمة تيدروس أدهانوم أن الإصابات خارج الصين زادت بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.