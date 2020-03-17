ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر فجر (الإثنين) مدينة «رويدر» جنوبي إيران، مخلفا دمارا في عدد كبير من المنازل، دون خسائر في الأرواح. وأعلن مركز رصد الزلازل الإيراني أن الهزة وقعت في الواحدة فجراً بعمق 20 كيلومترا. وقال حاكم المدينة، عبدالحكيم جعفري: «أدى الزلزال لخسائر مادية جسيمة، دون إصابات، كما أدى لانقطاع الماء والكهرباء والهاتف عن المدينة». من جانبه، قال عضو مجلس بلدية مدينة رويدر جمالي للوكالة: إن «جبلا يقع بالقرب من هذه المدينة انهار بسبب الهزة، إلى جانب تضرر منازل في بلدات وقرى بيركان جيشو وبرنيمة وديرفا خاني بشكل جزئي».