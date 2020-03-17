في حادثة مروعة نحر مقيم هندي في دبي خطيبته بعدما اكتشف خيانتها، ثم قرر تسليم نفسه. وبدلا من توجهه إلى قسم الشرطة، أجلس الجثة بجانبه على المقعد الأمامي وقاد سيارته إلى مطعم ليطلب وجبته المفضلة. وقاد الجاني لأكثر من 45 دقيقة، قبل أن يتناول وجبته، ومن ثم سلم نفسه للشرطة. ووفق صحيفة «غلف نيوز»، فوجئ الضابط بدخول الجاني (27 عاماً) وبيده قطعة قماش ملوثة بالدم، واعترف بجريمته، وبتفقد السيارة وجد الضحية جالسة بالسيارة تسيل من رقبتها الدماء، بينما عثر الضابط على سكين كبير في المقعد الخلفي يحمل آثار دماء، فأحال أوراق القضية لمحكمة الجنايات.