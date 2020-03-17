يبدو أن صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية العريقة وقعت في فخ الأخبار الكاذبة، ونشرت نبأ تخصيص البرتغالي كريستيانو رونالدو فنادقه لمكافحة كورونا المستجد، ليتضح فيما بعد أن الخبر غير صحيح. وزعمت الصحيفة على موقعها الإلكتروني (الأحد) أن مهاجم يوفنتوس سيحول 2 من فنادق يمتلكها في بلاده إلى مراكز صحية لعلاج المصابين بالفايروس، غير أنها سارعت وحذفت الخبر، بعدما أكدت تقارير أن فندق «سي آر 7» في لشبونة يعمل بالشكل المعتاد، ولم يتلق مسؤوله أي تعليمات بإخلائه من النزلاء. يذكر أن رونالدو لم يؤكد أو ينفي الخبر الذي حقق انتشارا كاسحا في وقت قياسي.