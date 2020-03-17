نشرت وكالة أنباء كوريا الشمالية صورة للزعيم كيم جونغ أون أثناء حضوره تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، وبدت الصورة، التي التقطت في موقع لم يكشف عنه، غريبة، إذ ظهر الزعيم متفردا عمن حوله من قادة الجيش، فبينما كان الجميع يضعون كمامات سوداء، ظهر وحيدا بلا كمامة، ولسان حاله يقول: أنا الوحيد القادر على تحدي فايروس كورونا. وذكرت وسائل إعلام محلية أخيرا أن كيم جونغ أون أشرف شخصيا على تدريبات عسكرية على إطلاق النار وتجربة صواريخ باليستية قصيرة المدى للمرة الثانية خلال أسبوع، فيما زعمت تقارير صحفية أن السلطات أعدمت أول حالة مصابة بالفايروس داخل البلاد.