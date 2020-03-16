اتخذت دول مجموعة السبع، تدابير احترازية للحد من انتشار فايروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، تضمنت حماية الأشخاص وتدفق البضائع من العدوى، واستمرار نشاط قطاع النقل لضمان استمرارية الاقتصاد والعمل على فتح مسارات خضراء سريعة لحركة النقل لإعطاء الأولوية لنقل البضائع ذات الأهمية القصوى كالأدوية والمعدات الصحية والمواد الغذائية والخدمات المستعجلة.واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال انعقاد قمة مجموعة السبع الاستثنائية (الاثنين)، على رئيس المجموعة إدخال قيود مؤقتة على كل حركة التنقل باتجاه الاتحاد الأوروبي لمدة شهر، قابلة للتمديد في حال الضرورة، باستثناء بعض الحالات منها كالمقيمين لمدة طويلة والديبلوماسيين والباحثين وأعضاء السلك الطبي والخبراء الذين يساعدوننا في مواجهة الفايروس والأشخاص الذين ينقلون البضائع.وأكدت أورسولا أن «الاتحاد الأوروبي ودول العالم يواجهون أزمة صحية عالمية تعتبر الأولى من نوعها بسبب انتشار الفايروس، مشيرة إلى أن نظامنا الصحي «مرهون بضغط رهيب».