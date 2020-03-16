حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الصين (الاثنين) من نشر معلومات مضللة حول فايروس كورونا المستجد؛ وذلك بعدما تحدّث مسؤول صيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي الفايروس.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو أكد في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي أن «الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك».