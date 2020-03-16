دعا الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم (الاثنين) السكان إلى «البقاء في المنازل» وتفادي التواصل من قرب، على خلفية تفشي فايروس كورونا المستجد.وقال في رسالة مسجلة نشرت على صفحته الإلكترونية «ابقوا في منازلكم! تفادوا التواصل المباشر!»، مضيفاً أن هذه الإجراءات «ضرورية، أرجوكم احترموها!»، فيما سجلت ألمانيا 5 آلاف إصابة بالفيروس.وتابع الرئيس «إنها لحظات استثنائية»، مضيفاً «كثر منكم قلقون... ولذلك أولاً سوف نهزم الفايروس. ولذلك أطلب منكم: كونوا عاقلين! كونوا متضامنين!».وقبل وقت قصير من تصريح الرئيس، أعلنت حكومة أنغيلا ميركل عن إغلاق شامل لكافة المتاجر غير الأساسية، باستثناء محلات السوبرماركت ومتاجر أخرى لبيع الطعام والصيدليات والمؤسسات المصرفية ومكاتب البريد.وقررت الحكومة في ختام اجتماع لممثلين للمقاطعات الـ16 في البلاد منع التجمعات في أماكن العبادة بهدف الحد من تفشي الفايروس.