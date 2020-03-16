دعت منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم (الإثنين)، إلى إجراء «فحص لكل حالة مشتبه بإصابتها» بفايروس كورونا في مواجهة «أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا».وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن «عدد الوفيات والإصابات (بالفايروس) في أنحاء العالم تجاوز ما سجل في الصين».وأضاف «لا يمكنك مكافحة حريق وأنت معصوب العينين»، مشددا على ضرورة «إجراء فحص لكل حالة مشتبه بها». وتابع «في الأسبوع الماضي شهدنا ارتفاعا سريعا في عدد الإصابات بكوفيد 19».ولم يعط غيبرييسوس أحدث أرقام سجلها الفايروس لجهة الإصابات والوفيات، إلا أن حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية تظهر أن عدد الإصابات تخطى 169.710 في 142 بلدا ومنطقة، أما حصيلة الوفيات فبلغت 6.640 حالة.وسُجّلت أعلى حصيلة وفيات في الصين القارية حيث بلغت 3.213 حالة، تليها إيطاليا مع 1.809 وفيات، ثم إيران مع 853 حالة وفاة، فإسبانيا حيث سجّلت 297 حالة وفاة.