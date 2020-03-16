أعلنت السلطات الإيرانية وفاة آية الله هاشم بهتاي غولبايغني أحد أعضاء مجلس الخبراء المكلف بتعيين المرشد الأعلى للجمهورية في إيران، جراء إصابته بفايروس كورونا المستجد (الاثنين)، كما سجلت رقما قياسيا في عدد الوفيات في يوم واحد.فيما أعلنت السلطات وفاة 129 شخصا الاثنين ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 853 حالة وفاة من بين نحو 15 ألف إصابة بالفايروس منذ 19 فبراير، عندما أعلنت الحكومة عن أولى حالات الإصابة بكوفيد-19.وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جاهانبور «ننادي الجميع بأخذ هذا الفايروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة مطلقا».وبلغ عدد الوفيات في صفوف المسؤولين الإيرانيين الحاليين والسابقين بالمرض 12 على الأقل، بينما أصيب 13 آخرون خضع بعضهم للحجر الصحي، فيما تجري معالجة البعض الآخر.وتوفي غولبايغني عن 78 عاما بعد يومين على التأكد من إصابته بكوفيد-19 ونقله إلى المستشفى، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الإخبارية.وكان المسؤول يمثّل طهران في مجلس الخبراء، الهيئة التي تضم 88 رجل دين وتعيّن وتتابع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية.وذكرت وكالة «إسنا» شبه الرسمية أن الفايروس تسبب كذلك بوفاة خبير اقتصاد بارز يعرف بنشاطه السياسي.وتوفي فاريبورز رايس دانا (71 عاما) بعد ستة أيام على نقله إلى المستشفى، بحسب «إسنا».وكان دانا من الكتاب الغزيري الإنتاج ويحمل درجة دكتوراه من «كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية» وقضى وقتا في السجن بعدما أدين بنشر دعاية مناهضة للنظام.وتعمل إيران جاهدة لاحتواء تسارع تفشي الفايروس منذ أن بدأ في مدينة قم المقدسة لدى الشيعة، الشهر الماضي.ومنذ ذلك الوقت قامت السلطات بإغلاق المدارس وتأجيل الفعاليات ودعت الناس إلى عدم السفر قبل عيد العام الإيراني الجديد (نوروز).