تجاوزت حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم سبعة آلاف شخص، بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس» تستند إلى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 17,00 ت غ.وقضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة. وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.