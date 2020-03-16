علقت الجزائر جميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من 6 دول من منطقة الساحل الأفريقي.وأفاد بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية أن القرار جاء لتعزيز تدابير الوقاية من انتشار فايروس كورونا على التراب الجزائري.وأصدر الوزير الأول عبدالعزيز جراد تعليمات بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من موريتانيا، ومالي، والنيجر، والسنغال، وكوت ديفوار، وبوركينافاسو، وذلك ابتداءً من يوم الخميس القادم.