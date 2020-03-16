أعلنت فنلندا حالة الطوارئ بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وقررت إغلاق المدارس والجامعات، وإلغاء كل الفعاليات الرياضية والثقافية، وإبقاء دور الحضانة مفتوحة.وأوضح عدد من الوزراء الفنلنديين في مؤتمر صحفي اليوم (الإثنين) أن حالة الطوارئ ستستمر حتى الـ13 من أبريل القادم، مشيرين إلى أن الحكومة تستعد مثل دول أخرى في أوروبا لإغلاق الحدود جزئياً.ودعت الحكومة الفنلندية المواطنين الموجودين في الخارج إلى العودة إلى بلادهم.وحسب بيانات وزارة الصحة الفنلندية وصل عدد الأشخاص المصابين بفايروس كورونا إلى 272 شخصاً حتى ما بعد ظهر اليوم.