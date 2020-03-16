كشفت وزارة الصحة البريطانية أن دواءً مضاداً لانتقال فايروس نقص المناعة المكتسبة المسبب للإيدز سيتاح في أسواق إنجلترا اعتباراً من أبريل القادم، وفق BBC.وأطلقت الوزارة على الدواء المضاد للفايروسات الرجعية مسمى PrEP، ويؤخذ منه حبّة واحدة يومياً. ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، قال وزير الصحة مات هانكوك: «إن عدد المصابين بالفايروس في المملكة المتحدة يقدر بـ103800»، مؤكداً أن الدواء الذي تجرى تجاربة النهائية حالياً في ويلز، سيقضي على الإصابات الجديدة بالفايروس خلال 10 سنوات لاسيما أن تناول العلاج يمنع انتقاله بنسبة 100%.