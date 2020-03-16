بعدما قاوم الضغوط على مدى أيام، اضطر رئيس بلدية نيويورك في نهاية المطاف إلى الإعلان، أمس (الأحد)، عن إغلاق كل المدارس الحكومية في المدينة التي يرتادها نحو 1.1 مليون طالب، بدءا من الإثنين، في إجراء يهدف إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

كما أعلن رئيس البلدية في وقت لاحق إغلاق كل المطاعم، في إجراء سيحرم العاصمة المالية والثقافية للولايات المتحدة من الحياة الاجتماعية في ظل خطر انتشار الفايروس.

وقال بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي: «يؤسفني أن أعلن أنه ابتداء من الاثنين، سيتم إغلاق مدارسنا الحكومية».

وأضاف أن المدارس سيُعاد فتحها «في موعد أقصاه 20 أبريل»، غير أنه لم يستبعد أن تظل مغلقة حتى نهاية العام الدراسي.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة الضغوط على رئيس بلدية نيويورك التي شهدت ازديادا سريعا في عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفايروس.