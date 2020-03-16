انطلاقاً من حرصها على سلامة موظفيها، واستشعاراً منها لأهمية تفعيل الإجراءات الوقائية في مقر العمل ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية للسيطرة على فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلنت صحيفتا «عكاظ» و«سعودي جازيت» تقليص ساعات العمل اليومية في مقرهما الرئيسي بجدة إلى 4 ساعات، على فترات عمل مختلفة، وتمكين عدد من الصحفيين والمخرجين والمصورين من «العمل عن بعد»؛ لضمان استمرارية العمل في الصحيفة 7/24، ليبقى قراؤها على اطلاع بالأحداث وفق شعارها «أن تكون أولا».

ومن بين الإجراءات الوقائية التي عملت «عكاظ» و«سعودي جازيت» عليها لحماية ووقاية صحفييهما وكوادرهما العاملة في المكاتب وخلف الشاشات، وفرت الصحيفتان للعاملين في «غرفة الأخبار» و«صالة التحرير» كمامات طبية، وقفازات بلاستيكية، إضافة إلى كمية من المعقمات في مختلف أرجاء الصحيفة، وأجهزة فحص لحرارة الجسم لجميع الموظفين قبل دخولهم إلى مقر العمل.