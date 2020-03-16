أعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، اليوم (الاثنين)، وفاة حالة مصابة (65 عاما) بعد إصابتها بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لديها أمراض وظروف صحية كامنة، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية عبر حسابها في «تويتر» أن المتوفاة حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وتم إجراء التحاليل اللازمة لها بشكل مستمر.

وأكدت أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حالياً، ما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.