أصدر «واتساب» نسختين تجريبيتين لنظام أندرويد (2.20.83 و 2.20.84) تحتويان خيار تعيين الرسائل ذاتية التدمير. ويمكن للمستخدم اختيار فترة انتهاء صلاحية الرسالة بين ساعة إلى مدة تمتد لسنة. وبتعيين الوقت ستظهر أيقونة الساعة بجوار وقت إرسال الرسالة، لتمسح فيما بعد تلقائيا. كما سيطرح التطبيق ميزة البحث المتقدم عن الصور والصوت وملفات GIF والروابط والمستندات المرسلة والمزيد من الميزات داخل المحادثات على Android وiOS. وذلك عبر النقر على رمز البحث في الشريط العلوي للتطبيق، وعرض نتائج البحث من سجل الدردشة، كما يمكن البحث عن الكلمة الرئيسية للصور والروابط ومقاطع الفيديو.