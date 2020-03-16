مع تفكير العديد من الأنشطة التجارية في أفضل طرق لإبقاء فريق العمل على اتصال أثناء عملهم من المنازل، قدمت «قوقل 5» نصائح لتعزيز التعاون بين فريق العمل عن بُعد، بعد التأكد من توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز العمل، وذلك على النحو التالي: إنشاء مجموعة على أحد التطبيقات لسهولة الاتصال بالفريق، والتحقق من أذونات المشاركة في المستندات المهمة ليتمكن الفريق من التعديل والتعليق حسب الحاجة، وضع جدول اجتماعات ليظل الجميع على اتصال يومي، شارك الأهداف والتحديثات بانتظام من خلال مجموعة دردشة أو مستند مشترك، توفير شبكة واي فاي منزلية لإنجاز الأعمال ومشاركتها.
1- إنشاء مجموعة للحفاظ على سهولة الاتصال
2- التحقق من أذونات المشاركة لأعضاء الفريق
3- وضع جدول اجتماعات لضمان الاتصال اليومي
4- مشاركة الأهداف والتحديثات عبر الدردشة
5- توفير شبكة واي فاي منزلية لإنجاز العمل
1- إنشاء مجموعة للحفاظ على سهولة الاتصال
2- التحقق من أذونات المشاركة لأعضاء الفريق
3- وضع جدول اجتماعات لضمان الاتصال اليومي
4- مشاركة الأهداف والتحديثات عبر الدردشة
5- توفير شبكة واي فاي منزلية لإنجاز العمل