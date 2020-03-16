مع تفكير العديد من الأنشطة التجارية في أفضل طرق لإبقاء فريق العمل على اتصال أثناء عملهم من المنازل، قدمت «قوقل 5» نصائح لتعزيز التعاون بين فريق العمل عن بُعد، بعد التأكد من توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لإنجاز العمل، وذلك على النحو التالي: إنشاء مجموعة على أحد التطبيقات لسهولة الاتصال بالفريق، والتحقق من أذونات المشاركة في المستندات المهمة ليتمكن الفريق من التعديل والتعليق حسب الحاجة، وضع جدول اجتماعات ليظل الجميع على اتصال يومي، شارك الأهداف والتحديثات بانتظام من خلال مجموعة دردشة أو مستند مشترك، توفير شبكة واي فاي منزلية لإنجاز الأعمال ومشاركتها.1- إنشاء مجموعة للحفاظ على سهولة الاتصال2- التحقق من أذونات المشاركة لأعضاء الفريق3- وضع جدول اجتماعات لضمان الاتصال اليومي4- مشاركة الأهداف والتحديثات عبر الدردشة5- توفير شبكة واي فاي منزلية لإنجاز العمل