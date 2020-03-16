وجه فنان العرب محمد عبده رسالة تحذير وتشجيع للسعوديين والعالم أجمع حول فايروس كورونا، مطالبا بالالتزام بتوجيهات وزارة الصحة. وفي مقطع فيديو بدأ بـ«فنان العرب يتحدى كورونا»، بثته قناة روتانا، قبل أن ينشره على حسابه في «تويتر» قائلا: «أعزائي اللي بيسمعونا اليوم، إننا في غاية الحذر من الوباء المنتشر، وأرجو أن نلتزم بالتعليمات». كما قال لوسائل الإعلام: «طمنوا الناس بقدر حرصكم على نشر التعليمات، كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا.. فللإعلام دور في رفع الروح المعنوية للناس التي تسمع الأخبار خصوصا أن عدد الحالات المتعافية أكثر من المتوفاة.. ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل مرض».وفي فيديو قصير على حسابه في «إنستغرام»، انتقد المغني الكويتي نبيل شعيل تساهل البعض في تطبيق الإجراءات المفترض اتباعها حتى لا يتفشى الفايروس، داعيا لضرورة أخذ الحيطة والحذر، وقال بطريقته العفوية: «أريد أن أقول كلاما كثيرا، حول ما أصاب عالمنا هذه الأيام. سأكلمكم كمواطن كويتي بسيط يكن كل الحب والاحترام للكويتيين والوافدين.. فقد اتخذت الكويت إجراءات مهمة عدة لمواجهة كورونا، ووفرت كل شيء لتلبية حاجات السكان».بدورها، قدمت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي نصيحة لجمهورها قائلة: «ما تسلّم.. ما تبوس.. خليك بالبيت وما تحوص». وطالبت متابعيها بتقديم مقترحات لأفضل طريقة للتسلية بالبيت في زمن الـ«كورونا». فيما أعاد الممثل السوري ياسر العظمة نشر أغنية على حسابه في «فيسبوك» كان أطلقها قبل 34 عاماً، محذرا من مخاطر المصافحة، وتقول كلماتها: «لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي.. يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي».